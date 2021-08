Saisonstart in den Sand gesetzt : SV Elversberg verliert 1:2 gegen Offenbacher Kickers

Robin Fellhauer vom SV Elversberg Foto: Heiko Lehmann

Elversberg Die SV Elversberg hat ihren Start in die Regionalliga-Saison in den Sand gesetzt. An diesem Samstag verlor die SVE gegen die Offenbacher Kickers vor 2092 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde mit 1:2.

Das entscheidende Tor für die Gäste fiel in der fünften Minute das Nachspielzeit. Das Spiel war von Anfang an ein Spitzenspiel mit sehr viel Aggressivität, Tempo und Torchancen – so stellt man sich ein Topspiel vor. In der 17. Minute hatte die SVE viel Glück. Nach einem Eckball kamen die Kickers zweimal zum Torabschluss im Elversberger Strafraum. Zweimal konnte der Ball gerade noch geblockt werden. In der 21. Minute kombinierten sich die Offenbacher über fünf Stationen direkt vom eigenen 16-Meter-Raum bis vor das Elversberger Tor, wo Elia Soriano den Ball nur Zentimeter an der Kiste vorbei schoss.

Trotz der Chancen waren die Gäste keineswegs das bessere Team. Vielmehr wechselten sich beide Mannschaften mit überlegenen Phasen ab. Die nächste Phase hatten die Elversberger. Luca Schnellbacher köpfte nach einer Flanke genau Richtung Winkel des Offenbacher Tores, doch Schlussmann Stephan Flauder fischte den Ball mit einer Weltklasse-Parade aus dem oberen Dreieck.

Was Flauder kann, kann SVE-Torhüter Frank Lehmann auch. In der 33. Minute köpfte Soriano aus fünf Metern und Lehmann kratze die Kugel mit einem ganz starken Reflex von der Torlinie. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel war das erste Tor aber fällig. Es entstand nach dem ersten groben Patzer. Zuständig dafür war der Elversberger Rechtsverteidiger Fabian Baumgärtel. Der 32-Jährige ließ sich im Laufduell von Offenbachs Lucas Hermes viel zu einfach abdrängen. Baumgärtel stürzte, Hermes lief alleine auf das Tor zu und hämmerte den Ball zum 0:1 unter die Querlatte. Fünf Minuten später verlor Baumgärtel erneut das Laufduell gegen Hermes, doch dieses Mal schoss der Offenbacher am SVE-Tor vorbei. Die Kickers waren zu Beginn der zweiten Halbzeit das klar bessere Team. Die SVE kam zeitweise gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte heraus und die Fans der Kickers ließen einen Jubelgesang nach dem anderen vom Stapel.