Saarlandliga : Saar 05 triumphiert mit Kampf und Wille

Torschütze Matthias Schäfer (vorne) von den Gastgebern aus Schwalbach) legt sich ins Zeug, um Eric Fuhr von Saar 05 abzuschütteln. Foto: Oliver Altmaier

2:1-Auswärtssieg in Schwalbach. Brebach und Rastpfuhl überraschen, Spvgg. Quierschied gewinnt das Topspiel der Saarlandliga.

FV Schwalbach – SV Saar 05 1:2 (0:0). In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer viel Kampf. Kurz nach der Pause wurde Hokon Christian Sossah im Strafraum gefoult, er selbst verwandelte den Elfer zum 0:1. Saar 05 hatte danach viele Konterchancen. Eine davon nutztendie Saarbrücker zum vorentscheidenden 0:2. Eine Flanke von Corentin Bund senkte sich Richtung Tor und ging vom Innenpfosten ins Netz. Tore: 0:1 Sossah (54., FE), 0:2 Bund (77.), 1:2 Schäfer (87.).

FSG Ottweiler-Steinbach – SF Köllerbach 1:2 (0:0). In der ausge-glichenen ersten Hälfte waren Chancen rar gesät. Kurz nach der Pause gelang Jan Issa nach einem Rückpass von der Grundlinie das 0:1 – der Treffer war aber umstritten. Die Gastgeber hatten in der Entstehung ein Handspiel gesehen. Nach einem sehenswerten Pass von Lukas Latsch glich Dennis Becker für die FSG aus. Doch Köllerbach hatte das bessere Ende für sich. Kurz vor Schluss köpfte Samed Karatas eine Flanke am kurzen Pfosten zum 1:2 ein. Tore: 0:1 Issa (47.), 1:1 Becker (63.), 1:2 Karatas (87.).

VfL Primstal – FV Bischmisheim 4:0 (3:0). Nach einer Viertelstunde bediente Steffen Haupenthal seinen Mitspieler Pascal Limke, der die Kugel ins Netz schlenzte. Mit einem herrlichen Drehschuss von der Strafraumkante in den Winkel erhöhte Jonas Caryot kurz danach auf 2:0. Nach einem Ball von Nicolas Brill in den Lauf von Haupenthal erhöhte dieser vor der Pause auf 3:0. In der 59. Minute traf Caryot nach einer Kombination über Felix Guttmann und Limke zum 4:0-Endstand. Tore: 1:0 Limke (15.), 2:0 Caryot (22.), 3:0 Haupenthal (39.), 4:0 Caryot (59.).

SC Halberg Brebach – Borussia Neunkirchen 4:3 (3:3). Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und führten schon nach einer Viertelstunde mit 3:0. Tim Klein hatte nach einem Latten-Schuss von Michael Müller zum 0:1 getroffen. Nico Purket per Flachschuss und Danny Kleinbauer mit einem Schuss von der Strafraumkante erhöhten. Nach einer halben Stunde verkürzte Achmed Tahar auf 1:3. Erneut Tahar sowie ein Kopfball von Mohamed Baizidi nach einer Flanke von Stephane Calange sorgten für das 3:3 zur Pause. Zehn Minuten vor Schluss tauchte Calange, nachdem er zwei Gegenspielern davongelaufen war, frei vor dem Tor auf. Calange scheiterte an Gäste-Torwart Persch, doch Tahar drückte den Abpraller zum 4:3 über die Linie. Die größte Chance zum 4:4 vergab Roman Torres, der praktisch mit dem Schlusspfiff am Pfosten scheiterte. Tore: 0:1 Klein (6.), 0:2 Kleinbauer (11.), 0:3 Kleinbauer (15.), 1:3 Tahar (30.), 2:3 Tahar (34.), 3:3 Baizidi (45.), 4:3 Tahar (80.).

FC Rastpfuhl – DJK Ballweiler-Wecklingen 2:1 (0:1). Nach einer halben Stunde sahen Rastpfuhls Sinan Tomzik und Ballweilers Elias Hoffmann nach einem Gerangel eine Zeitstrafe. Nach dem anschließenden Freistoß traf Cyril Hamann per Direktabnahme zum 0:1. Der FCR, der mehr Kampf und Leidenschaft als in den zurückliegenden Wochen zeigte, drehte die Partie aber. Zunächst ging ein abgefälschter Schuss von Sinan Tomzik zum 1:1 ins Netz. Dann lupfte Tomzik den Ball nach einem Fehler der DJK zum 2:1 ins Tor. Tore: 0:1 Hamann (29.), 1:1 Tomzik (57.), 2:1 Tomzik (68.).

FV Siersburg – SV Hasborn 2:4 (0:0). Steffen Lenhardt brachte die Gäste kurz nach der Pause mit einem Schuss, der vom Innenpfosten ins Netz ging, in Führung. Durch einen Distanzschuss von Christian Lensch erhöhte Hasborn auf 2:0, nur 60 Sekunden danach erzielte Johannes Gemmel das 3:0. Siersburg gab nicht auf und kam durch einen Treffer nach einem Freistoß und ein Tor nach einer Ecke auf 2:3 heran, ehe Lenhardt, der nach einem Steilpass traf, das vierte Hasborner Tor markierte. Tore: 0:1 Lenhardt (47.), 0:2 Lensch (65.), 0:3 Gemmel (66.), 1:3 Philippe Josten (67.), 2:3 Grafe (73.), 2:4 Lenhardt (80.).

TuS Herrensohr – SG Mettlach-Merzig 3:6 (1:3). Herrensohr fand besser ins Spiel und ging durch einen Schuss ins lange Eck in Führung. Dann wurde die SG stärker. Schmitz traf nach einer Ecke zum 1:1 und nur 60 Sekunden danach nach Zuspiel von Schmitt zum 1:2. Sekunden vor der Pause bediente Schmitz Collmann, der zum 1:3 einschoss. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Philipp Lauer nach Zuspiel von Fabian Theobald das vorentscheidende 1:4. Tore: 1:0 Kurz (10.), 1:1 Schmitz (34.), 1:2 Schmitz (35.), 1:3 Collmann (43.), 1:4 Lauer (48.), 1:5 Collmann (56.), 2:5 Jodi Daoud (65.), 2:6 Roob (82.), 3:6 Daoud (87.).

FC Homburg II – FV Eppelborn 3:1 (0:0). Der FVE hatte die erste Großchance, als Valdrin Dakaj an den Pfosten schoss. Danach kam Homburg II besser ins Spiel, der erste Treffer gelang dann aber Dakaj. Mit einem Drehschuss nach einer Ecke glich der Ex-Eppelborner Adiguezel aus. Dann traf Tom Gürel aus 25 Metern zum 2:1. Jonas Ercan gelang nach Zuspiel von Adiguezel das 3:1. Tore: 0:1 Dakaj (64.), 1:1 Adigüzel (76.), 2:1 Gürel (79.), 3:1 Ercan (82.).