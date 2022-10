Saarlandliga : FSG schießt den Ligaprimus vom Thron

Die Torschützen der FSG Ottweiler-Steinbach Lukas Latsch, Dustin Lill und Dennis Becker bejubeln den 4:1-Coup gegen Bliesmengen. Foto: Mohr/SSN

4:1-Heimsieg von Ottweiler-Steinbach sortiert die Saarlandliga-Tabelle neu. Quierschied jetzt seit zehn Spielen ohne Niederlage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

FSG Ottweiler-Steinbach – SV Bliesmengen-Bolchen 4:1 (3:1). Nach einer abgewehrten Ecke für den SV fuhr die FSG einen Konter. Lukas Latsch schickte Dennis Becker und der traf zum 1:0. Nach einer Kombination erhöhte Latsch in der 31. Minute auf 2:0. Nur 60 Sekunden danach verwertete Becker einen Pass von Dustin Lill zum 3:0. Kurz vor Pause gab es Elfmeter für die Gäste. Jordan Steiner verwandelte zum 1:3-Anschluss. Lill traf per Kopf nach Flanke von Becker zum 4:1-Endstand. Tore: 1:0 Becker (4.), 2:0 Latsch (31.), 3:0 Becker (32.), 3:1 Steiner (42., FE), 4:1 Lill (72.).

FV Siersburg – Bor. Neunkirchen 3:5 (1:2). Auf dem Hartplatz ging die Borussia durch einen 16-Meter-Schuss von Tim Klein in Führung, ehe Siersburg per Freistoß ausglich. Sekunden vor der Pause soll Siersburgs Torwart Cedric Schillo den Neunkircher Roman Torres gefoult haben. Den Strafstoß verwandelte Marco Dahler zum 1:2. Als Klein mit einem Schuss ins linke Eck das 1:3 gelang, schien die Messe gelesen. Doch Augenblicke später luchste Leon Piezuch auf der

Gegenseite Tim Cullmann den Ball ab und verkürzte auf 2:3. Durch zwei Tore von Niklas Allenfort zog Neunkirchen wieder davon, ehe Tobias Daub zum 3:5 traf. Kurz zuvor hatte Siersburgs Nikolas Jäger nach einem Foul rot gesehen. Tore: 0:1 Klein (39.), 1:1 Homberg (44.), 1:2 Dahler (45., FE), 1:3 Klein (61.), 2:3 Leon Piezuch (63.), 2:4 Allenfort (73.), 2:5 Allenfort (75.), 3:5 Daub (85.).

SG Mettlach-Merzig – FV Bischmisheim 2:2 (0:1). Mettlach-Merzig nutzte im ersten Durchgang beste Chancen nicht – und geriet durch einen Dropkick von Julian Druck nach einer Ecke Sekunden vor der Pause in Rückstand. In der 56. Minute nutzte Jacob Collmann, seine dritte Großchance zum 1:1. Zuvor hatte der Stürmer Pech bei einem Pfosten- und einem Lattenschuss gehabt. Collmann erzielte dann per Elfmeter das 2:1, Felix Klemmer war gehalten worden. Bischmisheim kam durch einen Schuss ins lange Eck von Daniel Reinhardt aber noch zum Ausgleich. Direkt danach sah SG-Torwart Jonas Lucchi wegen Meckerns rot. Tore: 0:1 Druck (44.), 1:1 Collmann (56., FE), 2:1 Collmann (68.), 2:2 Reinhardt (80.).

Spvgg. Quierschied – SV Hasborn 3:0 (1:0). Die Sportvereinigung, die nun seit zehn Spielen ungeschlagen ist, zeigte eine starke Vorstellung. Mit einem 16-Meter-Schuss ins Eck erzielte Lukas Mittermüller nach Vorarbeit von Lars Brückner sieben Minuten vor der Pause das 1:0. Fünf Minuten nach dem Seiten-wechsel setzte Mittermüller mit einem tiefen Pass Matthias Krauß in Szene, dessen Hereingabe drückte Fabio Klyk zum 2:0 über die Linie. Hasborn war zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl, Lukas Hasenfratz hatte in der 43. Minute eine Zeitstrafe kassiert. Nach einem langen Ball erzielte Brückner noch das Tor zum 3:0. Tore: 1:0 Mittermüller (38.), 2:0 Klyk (50.), 3:0 Brückner (63.).

VfL Primstal – DJK Ballweiler-Wecklingen 2:1 (1:0). Nach einem weiten Pass von Tobias Scherer nahm Pascal Limke den Ball mit der Brust an und lupfte ihn zum 1:0 in den Winkel (23.). Mit einem Drehschuss aus acht Metern erhöhte Fabio Lanfranco in der 63. Minute auf 2:0. Kurz danach verpasste Primstals Jannik Schulz, der nur den Außenpfosten traf, die Entscheidung. Die Gäste kamen aber nur noch zum 1:2-Anschlusstreffer durch einen 16-Meter-Schuss von Noureddine El Khadem. Tore: 1:0 Limke (23.), 2:0 Lanfranco (63.), 2:1 El Khadem (90.).

FC Homburg II – SV Saar 05 1:4 (1:3). Saar 05 zeigte insgesamt den größeren Willen und siegte verdient. Nach missglückter Kopfball-Rückgabe des FCH traf Lars Anton zum 0:1. Eric Fuhr erhöhte auf 2:0 für die 05er. Nach einem Foul an Nyger Hunter gab es Elfmeter für Homburg II, den Jonas Ercan zum 1:2 verwandelte. Doch postwendend gelang Hokon Christian Sossah, der einem Verteidiger den Ball abluchste, das 1:3. Maxi Kassel traf nach der Pause zum 1:4-Endstand. Tore: 0:1 Anton (5.), 0:2 Fuhr (21.), 1:2 Ercan (28., FE), 1:3 Sossah (33.), 1:4 Kassel (73.).

FC Rastpfuhl – FV Eppelborn 1:6 (1:2). Giovanni Runco verwandelte einen Elfmeter zum 1:0. Nur 60 Sekunden danach traf Valdrin Dakaj nach einer Ecke zum 1:1. Marcel Ecker schoss per Strafstoß das 2:1 für die Gäste, nachdem Jonas Sträßer gefoult worden war. Im zweiten Abschnitt gelang Dakaj ein lupen-reiner Hattrick, ehe Dominic Altmeier nach Zuspiel von Sträßer zum 1:6 traf. Tore: 1:0 Runco (23., FE), 1:1 Dakaj (24.), 1:2 Ecker (28., FE), 1:3 Dakaj (53.), 1:4 Dakaj (70.), 1:5 Dakaj (74.), 1:6 Altmeier (84.).

TuS Herrensohr – SF Köllerbach 1:1 (0:0). Köllerbach war in Hälfte eins besser, hatte aber Pech. Batikan Sonsuz traf den Pfosten, Samed Karatas und Jan Issa die Latte. Auf der Gegenseite traf Valentin Solovej nur das Torgebälk. Genauer zielte Solovej dann in der 52. Minute. Da ging ein Schuss des Torjägers zum 1:0 ins Eck. Die Freude über die Führung währte aber nicht lange. Mit einem 17-Meter-Schuss unter die Latte glich Mario Pendari nach einer Stunde zum 1:1 aus. Tore: 1:0 Solovej (52.), 1:1 Pendari (60.).