Fußball Saarlandliga : Niclas Scholls Traumtor beflügelt Hasborn

Niclas Scholl erzielt per Seitfallzieher das 1:0 für Hasborn – Bewacher Mirco Ingenbrand (vorne) vom FC Rastpfuhl kann es nicht verhindern. Foto: Thiel Achim/Thiel

Seitfallzieher zum 1:0 leitet 6:0-Kantersieg in der Saarlandliga gegen Rastpfuhl ein. Bliesmengen-Bolchen erobert die Tabellenspitze.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

SV Hasborn – FC Rastpfuhl 6:0 (2:0). Mit einem Seitfallzieher gelang Niclas Scholl das 1:0. Kurz nachdem FC-Torwart Florian Schworm mit einer Handverletzung vom Feld musste, traf Scholl nach einer Flanke von Nicolas Küss zum 2:0. Zehn Minuten nach der Pause hielt Rastpfuhls Marcel Noll den durchgebrochenen Küss im Strafraum fest. Schiedsrichter David Estes zückte rot gegen Noll und gab Elfmeter. Den verwandelte Küss zum 3:0. Danach hatte der SV leichtes Spiel. Tore: 1:0 Niclas Scholl (13.), 2:0 Niclas Scholl (42.), 3:0 Nicolas Küss (56., FE), 4:0 Johannes Gemmel (65.), 5:0 Niclas Scholl (72.), 6:0 Johannes Gemmel (82.).

SF Köllerbach – FV Bischmisheim

3:1 (1:1). Der Sieg der Gastgeber war verdient, weil sie mehr Ballbesitz und Chancen hatten. Yacine Baizidi brachte die SF in der 34. Minute nach Vorarbeit von Robin Blaser in Führung. Nur 120 Sekunden danach glich Paul Stock per Fallrückzieher nach einer Ecke aus. In der 61. Minute beförderte Gäste-Akteur Dominik Druck eine Hereingabe von Batikan Sonsuz zum 2:1 ins eigene Netz. Nach Pass von Jan Issa traf Nikita Petrov zum 3:1. Tore: 1:0 Yacine Baizidi (34.), 1:1 Paul Stock (36.), 2:1 Dominik Druck (61., Eigentor), 3:1 Nikita Petrov (85.).

SC Halberg Brebach – FV Siersburg 2:2 (2:0). Brebach ließ beim Stand von 2:0 und 2:1 viele Chancen zur Entscheidung liegen. Dies wurde in der Nachspielzeit bestraft: Nach einer Ecke drückte Siersburgs Nikolas Jäger den Ball zum 2:2 über die Linie. Zuvor hatte FV-Akteur Jonas Hollinger eine Flanke von Lesson Ruster zum 1:0 ins eigene Netz gelenkt. Stephane Calange, der mit dem Kopf einen Schuss von Markus Fritz abfälschte, erhöhte auf 2:0, ehe Siersburg noch per Strafstoß auf 1:2 verkürzte. Tore: 1:0 Jonas Hollinger (24., Eigentor), 2:0 Markus Fritz (37.), 2:1 Niklas Basenach (59., FE), 2:2 Nikolas Jäger (90.).

DJK Ballweiler-Wecklingen – TuS Herrensohr 1:4 (0:2). Einen missglückten Rückpass von Mirco Schwalbach nutzte Valentin Solovej zum 0:1. Neun Minuten vor der Pause traf Dominik Schokies nach Flanke von Jodi Daoud zum 0:2. In der 56. Minute verkürzte Schwalbach nach Vorarbeit von Nico Horn für die Gastgeber. Als Ballweiler-Wecklingen in der Schlussphase alles auf eine Karte setzte, gelangen dem TuS noch zwei Treffer nach Kontern. Tore: 0:1 Valentin Solovej (11.), 0:2 Dominik Schokies (36.), 1:2 Mirco Schwalbach (56.), 1:3 Valentin Solovej (87.), 1:4 Jodi Daoud (90.).

Bor. Neunkirchen – FC Homburg II 3:1 (1:0). Nachdem Tim Klein von Corvin Ayers gefoult worden war, verwandelte Marco Dahler in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Elfmeter zum 1:0. Der Ex-Homburger Tiziano Pompa erhöhte per Kopf nach einem Freistoß von Tim Cullmann in der 52. Minute auf 2:0. Nur kurz danach verkürzten die Gäste durch einen von Tom Gürel verwandelten Elfmeter. Doch wiederum nur kurz danach gelang Kamil Czermurzynski nach einem Abschlag das 3:1. Tore: 1:0 Marco Dahler (45., FE), 2:0 Tiziano Pompa (52.), 2:1 Tom Gürel (56., FE), 3:1 Kamil Czermurzynski (60.).

SV Bliesmengen-Bolchen – VfL Primstal 4:3 (3:1). Primstal ging früh in Führung, doch der SV glich nach elf Minuten aus. Luca Bauer legte für Paolo Valentini auf, der zum 1:1 traf. Nur 60 Sekunden danach beförderte Luca Bauer den Ball nach Zuspiel von Philipp König zum 2:1 in den Winkel. Mit einem satten 20-Meter-Schuss gelang König in der 19. Minute das 3:1. Felix Guttmann verkürzte für die Gäste auf 2:3 (60.). Dann sah Bliesmengens Marvin Schneider nach einer Notbremse rot. Den folgenden Freistoß zirkelte Steffen Haupenthal zum 3:3 ins Netz. Trotz Unterzahl gewann der SV noch: Primstals Leon Theobald fälschte eine scharfe Hereingabe von Oliver Schramm zum 4:3 ins eigene Netz ab. Danach kassierten die Gäste noch zwei Zeitstrafen. Tore: 0:1 Philipp Zimmer (2.), 1:1 Paolo Valentini (11.), 2:1 Luca Bauer (12.), 3:1 Philipp König (19.), 3:2 Fabio Lanfranco (60.), 3:3 Steffen Haupenthal (68.), 4:3 Leon Theobald (82., Eigentor).

FV Eppelborn – FSG Ottweiler-Steinbach 1:1 (0:0). Lange dominierten die Defensiv-Reihen. In der 86. Minute misslang Ottweiler-Steinbachs Peter Lieder ein Klärungsversuch per Kopf. Die Kugel ging über FSG-Torwart Seiwert hinweg, Valdrin Dakaj schob das Leder dann zum 1:0 ins Tor. Nach einem Foul von Philip Platte an Benjamin Veith gab es in der Nachspielzeit Elfmeter für die Gäste. Den verwandelte Florian Schneider zum 1:1. Tore: 1:0 Valdrin Dakaj (86.), 1:1 Florian Schneider (90., FE).

FV Schwalbach – SG Mettlach-Merzig 3:1 (1:0). Mit einem „Flatterball“ aus 25 Metern, der mittig im Tor einschlug, brachte Justin Mayan die Gastgeber in der ausgeglichenen Partie in Führung. Nach einer Stunde segelte eine Freistoß-Hereingabe von Kevin Folz an Freund und Feind vorbei zum 2:0 ins Netz. Durch einen Freistoß von Felix Klemmer verkürzte die SG, ehe Schwalbach nach einem Konter zum 3:1 traf. Tore: 1:0 Justin Mayan (31.), 2:0 Kevin Folz (61.), 2:1 Felix Klemmer (64.), 3:1 Marcel Boschet (79.).