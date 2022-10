Fußball Saarlandliga : Eppelborns Dominic Altmeier wie der Blitz

Die 1:0-Führung legten die Gäste aus Eppelborn bereits nach 18 Sekunden vor, für den 2:0-Endstand beim VfL Primstal sorgte dann Valdrin Dakaj (Foto). Foto: Rostam/SaarSport News

1:0-Führung nach 18 Sekunden gegen den Nordsaar-Rivalen Primstal. Saarlandliga-Schlusslicht Bischmisheim stürzt den Spitzenreiter.

VfL Primstal – FV Eppelborn 0:2 (0:1). Eppelborn ging mit seinem ersten Ballkontakt nach 18 Sekunden in Führung. Primstal, das coronabedingt auf Trainer Nico Lalla und Torwart Simon Holz verzichten musste, spielte nach dem Anstoß nach hinten, wo ein Rückpass zu Torwart Caryot zu kurz geriet. Dominic Altmeier sprintete dazwischen und schob die Kugel zum 0:1 ins Netz. Danach blieb der FV bis Mitte der ersten Hälfte besser, ehe sich eine ausgeglichene Partie entwickelte. In der sorgte Valdrin Dakaj per Elfmeter drei Minuten vor Schluss für das 0:2 – Marcel Ecker war gelegt worden. Tore: 0:1 Dominic Altmeier (1.), 0:2 Valdrin Dakaj (88., FE).

FSG Ottweiler-Steinbach – SV Hasborn 1:0 (1:0). Dennis Becker spielte den Ball an den kurzen Pfosten zu Louis Cupelli, der zum 1:0 einschoss (12.). Die FSG ließ danach bis zur Pause nichts zu. Im zweiten Abschnitt erhöhte Hasborn den Druck, scheiterte aber bei seinen beiden besten Chancen an Ottweiler-Steinbachs Torwart Sascha Seiwert. Der parierte glänzend einen Schuss von Niclas Scholl und dann einen Versuch von Tim Rettenberger. Tor: 1:0 Louis Cupelli (12.).

FV Bischmisheim – DJK Ballweiler-Wecklingen 2:2 (1:1). Marvin Kempf ließ in der vierten Minute drei Gegenspieler im Strafraum stehen und schoss zum 0:1 ein. Nur 120 Sekunden danach glich Jan Dick nach einem Schnittstellenpass von Hussein Esfand Yari aus. Vier Minuten vor Schluss köpfte Piero Ortoleva eine Hereingabe von Mirco Schwalbach zum 1:2 ins Netz. Doch der FVB kam noch zurück: Zinedin Osmanagic wurde im Strafraum gelegt. Daniel Reinhardt verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:2. Tore: 0:1 Marvin Kempf (4.), 1:1 Jan Dick (6.), 1:2 Piero Ortoleva (86.), 2:2 Daniel Reinhardt (89., FE).

SG Mettlach-Merzig – SF Köllerbach 4:2 (3:0). Mit einem Hattrick binnen sechs Minuten stellte Philipp Lauer in der ausgeglichenen Partie für die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Das 1:0 erzielte Lauer per Handelfmeter. Danach traf Lauer noch nach einem Steilpass sowie nach einem Solo. Kurz danach sah SF-Torwart Moritz Bohnenberger wegen Handspiels außerhalb des Strafraums rot. Trotz Unterzahl verkürzte Köllerbach, direkt nachdem Lauer eine Großchance zum 4:0 ausließ, auf 1:3. Dann traf Sven Schmitz, nachdem er in den Strafraum eindrang, zum 4:1, ehe Köllerbach nach einer Ecke herankam. Tore: 1:0 Philipp Lauer (25., Foulelfmeter), 2:0 Philipp Lauer (29.), 3:0 Philipp Lauer (30.), 3:1 Jan Issa (48.), 4:1 Tim Roob (64.), 4:2 Yacine Baizidi (69.).

TuS Herrensohr – SV Bliesmengen-Bolchen 4:5 (1:3). „Wir haben aus 15 Chancen vier Tore gemacht, Bliesmengen-Bolchen aus acht Möglichkeiten fünf Treffer“, fasste Herrensohrs Spielertrainer Manuel Schuck die turbulente Partie, in der beide Abwehrreihen nicht ihren besten Tag hatten, zusammen. Mann des Spiels war Luca Bauer, der drei Mal für die Gäste traf. Beim TuS bereitete der eingewechselte Luca Bogenschütz gleich drei Treffer mit Eckbällen vor. Tore: 0:1 Oliver Schramm (8.), 0:2 Luca Bauer (15.), 1:2 Jodi Daoud (36.), 1:3 Luca Bauer (38.), 1:4 Oliver Schramm (65.), 2:4 Mike Seewald (75.), 2:5 Luca Bauer (82.), 3:5 Osman Akyol (85.), 4:5 Osman Akyol (88.).

Spvgg. Quierschied – Borussia Neunkirchen 2:2 (1:2). Die Spvgg. war zunächst besser. In der 15. Minute bediente Lukas Mittermüller mit einem Pass Matthias Krauß, der zum 1:0 vollstreckte. Nach einer halben Stunde wurde Neunkirchen stärker. Mit einem Gewaltschuss markierte Tiziano Pompa das 1:1. Nur 120 Sekunden danach traf Nico Christmann nach einem Angriff über links zum 1:2. In der 63. Minute hebelte Mittermüller mit einem Lupfer in den Lauf von Reichrath die Gäste-Abwehr aus. Reichrath traf zum 2:2. Zehn Minuten danach sah Neunkirchens Michael Müller rot wegen Beleidigung. Tore: 1:0 Matthias Krauß (15.), 1:1 Tiziano Pompa (35.), 1:2 Nico Christmann (37.), 2:2 Johannes Reichrath (63.).

FC Homburg II – SC Halberg Brebach 4:1 (2:1). Der FCH ging durch einen abgefälschten Freistoß von Corvin Ayers in Führung. Nach einer Viertelstunde nahm Murat Adigüzel eine Hereingabe von Ayers mit der Brust an und versenkte den Ball zum 2:0. Markus Fritz verkürzte für Brebach nach einem Querpass auf 1:2. Wenig später sah der Torschütze wegen Nachtretens rot. In der 63. Minute verwandelte Adigüzel einen Foulelfmeter im Nachschuss zum 3:1. Tom Gürel war zuvor gelegt worden. Hendrik Simon erhöhte nach einem Querpass von Elijah Manchester auf 4:1. Tore: 1:0 Corvin Ayers (4.), 2:0 Murat Adigüzel (15.), 2:1 Markus Fritz (35.), 3:1 Adigüzel (63.), 4:1 Hendrik Simon (90.).

FC Rastpfuhl – SV Saar 05 2:2 (1:2). Christian Puff luchste Sampres Singh in der 26. Minute den Ball ab und traf zum 1:0. Nach einer Ecke glich Eric Fuhr für die Gäste aus. Nur Augenblicke danach landete ein abgefälschter Schuss von Hokon Christian Sossah zum 1:2 im Netz. Beim Versuch, eine scharfe Hereingabe von Giovanni Runco zu klären, traf Johannes Britz in der 58. Minute zum 2:2 ins eigene Netz. Tore: 1:0 Christian Puff (26.), 1:1 Eric Fuhr (38.), 1:2 Hokon Christian Sossah (40.), 2:2 Eigentor (58.).