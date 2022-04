Saarlandliga-Halbfinale : SC Brebach gegen SF Köllerbach: Torhüter Dirk Jank sichert Unentschieden – und einen wichtigen Punkt (mit Bildergalerie)

Brebach Torhüter Dirk Jank hat dem SC Brebach am Mittwochabend einen sehr wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Saarlandliga gerettet.

Im Nachholspiel gegen die SF Köllerbach zeigte der 31-Jährige unglaubliche Paraden und sicherte seinem Team ein 1:1-Unentschieden. Der SC Brebach startete aufgrund der akuten personellen Probleme mal wieder als Außenseiter in die Partie. Der SC ist weit von seiner Bestbesetzung entfernt und so musste Ersatztorhüter Hugo Wolf erneut als Stürmer auflaufen.

Die Sportfreunde aus Köllerbach reisten personell stark und in richtig guter Form nach Brebach. Doch das sah man in der ersten Halbzeit nicht.

In der 29. Minute rappelte es aber in der Kiste – und zwar in der Köllerbacher Kiste. Nach einem Freistoß und anschließendem Foul an Brebachs Kevin Niederländer pfiff der Schiedsrichter Elfmeter und Corentin Bund verwandelte sicher zum 1:0 für die Bebacher.