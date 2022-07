Neue Regeln ab morgen : Saar-Fußball schafft gelb-rote Karte ab - was stattdessen kommt

Saar-Fußball schafft gelb-rote Karte ab - was stattdessen kommt

Saarbrücken Der Spielausschuss des Saarländischen Fußballverbands (SFV) legt eine neue Strafe bei Aktiven-Spielen fest. Das gab die Leitung am Donnerstag bekannt. Außerdem gibt es höhere Aufwandsentschädigungen für die Unparteiischen.

Der Saarländische Fußballverband (SFV) will im Aktivenbereich die gelb-rote Karte durch eine zehnminütige Zeitstrafe ersetzen. Das hat der Verbandspielausschuss mit dem Verbandsschiedsrichterausschuss beschlossen. Die Regelung tritt ab Juli in Kraft, gilt bis zur Saarland Liga. Das teilte ein Verbandssprecher am Donnerstag, 30. Juni, mit.