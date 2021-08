Fußball : Kuntz bleibt wohl U21-Trainer

Neunkirchen Saarländer deutet Verbleib beim DFB-Nachwuchsteam an und wird Experte bei Sat.1.

DFB-Trainer Stefan Kuntz hat seinen Verbleib als Trainer der U21-Nationalmannschaft angedeutet. Zwar habe der 58-Jährige nach dem Olympia-Aus erst „eine Woche Urlaub“ hinter sich, aber im Moment spreche alles dafür, dass der Neunkircher die U21 „Anfang September ganz normal in die EM-Qualifikation führen“ werde, sagte Kuntz bei einer Pressekonferenz von Sat.1, bei der er als neuer Bundesliga-Experte vorgestellt wurde. Für die U21 beginnt die Quali für die EM-Endrunde in Georgien und Rumänien 2023 am 3. September gegen San Marino.