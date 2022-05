Regionalliga Südwest : Elversberg sichert mit einem Sieg gegen Homburg endgültig Meistertitel und Aufstieg

Foto: Heiko Lehmann 12 Bilder SV Elversberg macht Aufstieg gegen SV Homburg in Liga drei perfekt

Elversberg Jetzt kann der SV Elversberg die Meisterschaft und den Aufstieg in die Dritte Fußball-Liga definitiv keiner mehr nehmen. Am letzten Spieltag sicherte die Mannschaft von Trainer Horst Steffen Titel und Aufstieg endgültig mit einem Sieg über den FC Homburg.

Am letzten Spieltag der Saison an diesem Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Horst Steffen das Saarderby gegen den FC Homburg mit 2:0. 4533 Zuschauer in der Ursapharm-Arena feierten den Titel gemeinsam mit der Mannschaft.

Vor dem Spieltag führte die SVE die Tabelle bereits mit drei Punkten und einem um 19 Tore besseres Torverhältnis vor dem SSV Ulm an. Es bestand also nur eine theoretische Wahrscheinlichkeit, dass die SVE noch abgefangen werden konnte. Um alle Zweifel aus dem Weg zu räumen, machte die SVE am Samstag mit dem Sieg den Sack selber zu.

Von Beginn an waren die Elversberger die bessere Mannschaft, die auch deutlich mehr klare Torchancen als die Homburger hatten. Doch nur Nico Karger konnte seine Chance zunächst nutzen und schoss die SVE in der 43. Minute mit 1:0 in Führung.

Am kommenden Samstag, 14.15 Uhr stehen sich die SVE und der FC Homburg im Saarbrücker Ludwigspark im Finale des Saarlandpokals erneut gegenüber. Dennoch schickten Horst Steffen und Homburgs Trainer Timo Wenzel annähernd ihre Bestbesetzungen aufs Feld. Allerdings gingen diese aufgrund der relativen Bedeutungslosigkeit des Spiels nicht mit äußerstem Einsatz zur Sache.

Es gab in den 90 Minuten keine Unterbrechung wegen Verletzung und auch kein härteres Einsteigen. Ein Tor gab es aber noch. Luca Schnellbacher erzielte in der 60. Minute den 2:0-Endstand. Das war gleichzeitig auch der Startschuss für die Meisterfeier.

Während das Spiel trotz weiteren Großchancen für die SVE mehr oder weniger dahin plätscherte, starteten die Fans auf den Rängen die Party. Nach dem Abpfiff gab es den Meisterpokal für die Mannschaft und anschließend gingen die Tore der Fanblöcke auf und Spieler und Fans feierten zusammen den Titel.

(leh)