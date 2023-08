3. Liga Saarbrücken verpasst beim 2:2 zweiten Saisonsieg

Nach Wiederanpfiff legte der FCS vor. Der Ex-Ingolstädter Schmidt wurde von Kasim Rabihic mustergültig in Höhe des Elfmeterpunktes bedient und vollendete. Doch der FCI glich durch eine abgerutschte Flanke von Mause schnell aus. Einen artistischen Fallrückzieher von Tim Brüncker (65.) lenkte Ingolstadts Torwart Marius Funk noch an die Latte, ein Schuss von Marcel Gaus (79.) wurde vor der Torlinie geklärt. So blieb es beim Remis.