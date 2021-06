Fußball-EM : Russen müssen nun reisen - „Massive“ Aufgabe für Finnland

St. Petersburg Der nächste Überraschungscoup der Finnen bleibt aus. Nach dem 0:1 gegen Co-Gastgeber Russland muss der Debütant doch noch das vorzeitige Aus fürchten. Das Team von Trainer Tschertschessow muss nun reisen.

„Das war ein wichtiger Sieg zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben den Job erledigt, jetzt geht es weiter. So ist Fußball“, sagte Torschütze Alexej Mirantschuk. Eine Glanzleistung vollbrachte die Sbornaja vor rund 25.000 Zuschauern in der modernen Arena zwar erneut nicht, eine spürbare Verbesserung im Vergleich zur klaren 0:3-Niederlage gegen Mitfavorit Belgien war aber festzustellen.

Nach zwei Auswärtsspielen gegen die Dänen in Kopenhagen sowie die Russen in St. Petersburg wartet am Montagabend (21.00 Uhr) endlich ein Spiel auf neutralem Grund auf die Finnen. Erneut in St. Petersburg geht es gegen den klaren Gruppenfavoriten Belgien. „Belgien ist eins der stärksten Teams des Turniers, deshalb ist es eine massive Herausforderung. Ich hoffe, wir können unseren Traum verwirklichen“, sagte Kanerva.