Deutscher Fußball-Bund : Rummenigge wünscht sich Frau in DFB-Führungsspitze

Rummenigge wünscht sich Frau in DFB-Führungsspitze

Der langjährige Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge wünscht sich eine Frau in der DFB-Führungsspitze. Foto: Tom Weller/dpa

Grünwald Der frühere Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge plädiert bei der personellen Erneuerung des Deutschen Fußball-Bundes für eine Frau in der Führungsspitze.

„Ich würde dem DFB eine starke Frau in der Führung wünschen, weil eine Frau speziell in den Punkten Loyalität und Harmonie dem DFB gut zu Gesicht stehen würde und auch der positiven Entwicklung des Frauenfußballs Rechnung tragen würde“, sagt Rummenigge (66) im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Auf dem DFB-Bundestag am 11. März in Bonn wird ein neuer Präsident als Nachfolger für den im Mai vergangenen Jahres zurückgetretenen Fritz Keller (64) gewählt. Bernd Neuendorf (60), der Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein, tritt dann gegen Interimschef Peter Peters (59) an. „Ich denke, dass Herr Neuendorf als Favorit ins Rennen geht, weil zwei Drittel der Stimmen aus dem Amateurlager kommen. Die wird er auf sich vereinen können“, glaubt Rummenigge.