Fußball : Rückkehr von Rode an den Main ist perfekt

Frankfurt Die Rückkehr von Mittelfeldspieler Sebastian Rode zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Der 28-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2024, als Ablöse waren zuletzt vier Millionen Euro im Gespräch.

Rode war in der Rückrunde der Vorsaison bereits von Borussia Dortmund an Frankfurt ausgeliehen. „Wir haben alle gesehen, welche Wertigkeit Sebastian in unserem Spiel hat“, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic über Rode, der sich nach einem Knorpelschaden im rechten Knie in der Reha befindet.