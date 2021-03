DFB-Pokal : Rot-Weiß Essen nimmt sich 1. FC Saarbrücken als Vorbild

Christian Neidhart ist der Trainer des Regionalligisten Rot-Weiß Essen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Essen DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Zweitligist Holstein Kiel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Viertligist Rot-Weiß Essen hat sich bei seinem eigenen Pokal-Märchen in dieser Saison das des 1. FC Saarbrücken zum Beispiel genommen. Der FCS hatte im Vorjahr als erster Viertligist in der Geschichte des Wettbewerbs das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht, Essen könnte mit einem Sieg im Viertelfinale an diesem Mittwoch gegen den Zweitligisten Holstein Kiel (18.30 Uhr/Sky) folgen.

„Wir haben Saarbrücken von Anfang an als mögliche Blaupause gesehen“, sagt Essens Vorstands-Chef Marcus Uhlig. Und Trainer Christian Neidhart ergänzt: „Ich habe tatsächlich schon vor dem ersten Pokalspiel gegen Bielefeld zur Mannschaft gesagt: Saarbrücken ist ein ideales Beispiel, wie es gehen kann.“ Und im Gegensatz zu seiner Aussage nach dem Achtelfinale gegen Leverkusen, dass er schon das Zimmer in Berlin für Mai gebucht habe, sei das „schon ernst gemeint. Wenn man so eine Vorlage bekommt, kann man versuchen, sie zu nutzen.“

Uhlig, der 2015 mit dem damaligen Drittligisten Bielefeld das Halbfinale erreichte, denkt beim Vorbild auch daran, dass Saarbrücken und die Arminia in der jeweiligen Saison zusätzlich aufgestiegen sind. Das will Essen auch. Auf die Frage, ob er den Pokalsieg oder den Aufstieg in die 3. Liga bevorzuge, sagt Uhlig: „Am liebsten beides. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich ganz klar sagen: Der Aufstieg steht über allem.“ Im Pokal habe er aber „sehr früh gemerkt, dass hier etwas ins Rollen kommt“.