Bundesliga Roses Wutanfall löst Leipziger Spektakel aus

Nach dem 2:3 zum Auftakt in Leverkusen war der Druck groß, der Start in die Fußball-Bundesliga sollte und durfte nicht wie im Vorjahr komplett verpatzt werden. Bei den Spielern, gab Rose zu, kam Unsicherheit auf. Die wurde gegen Stuttgart vom Pressing-Spektakel genau wie der Gegner erstickt. „Es geht darum, dass wir in allen Bereichen aus den Fragezeichen Ausrufezeichen machen“, sagte Rose. „Nicht zu fragen, ob wir die Intensität ständig gehen können. Nicht zu fragen, ob wir höher anlaufen sollen. Sondern es einfach zu machen.“