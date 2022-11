Leistungsträger : Reus gegen Bochum zurück im BVB-Kader

Dortmund Marco Reus ist zurück im Kader von Borussia Dortmund. Nach überstandener Bänderverletzung im Sprunggelenk gehört der 33 Jahre alte Kapitän zum Aufgebot des Fußball-Bundesligisten für die Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum.

Reus hatte sich die Verletzung Mitte September zugezogen und nach einem Kurz-Comeback einen Monat später einen Rückschlag erlitten. Mit der Rückkehr erhöht sich für ihn die Chance auf eine Nominierung für die Fußball-WM in Katar. „Nein, das weiß ich natürlich nicht“, antwortete Terzic auf die Frage, ob er wisse, ob Reus im 26-Kader stehe, den Nationalcoach Hansi Flick am Donnerstag bekannt geben will.