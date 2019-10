Fußball : Rekordverlust trotz Rekordumsatz in der 3. Fußball-Liga

Rekordverlust trotz Rekordumsatz in der 3. Fußball-Liga

Frankfurt Die 3. Liga bleibt das finanzielle Sorgenkind des deutschen Profifußballs. Trotz eines Umsatzrekords in der vergangenen Spielzeit in Höhe von 185,6 Millionen Euro verzeichneten die 20 Clubs mit einem durchschnittlichen Minus von 1,5 Millionen Euro pro Verein einen Rekordverlust.

Zum neunten Mal in elf Jahren machten die Vereine in ihrer Gesamtheit Miese. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Bilanz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hervor.