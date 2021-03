Gösweiners Treffer kam zu spät : FC Homburg muss Heimpleite gegen Hessen Kassel hinnehmen

Homburg Nach der Niederlage gegen die Kickers Offenbach blieb Fußball-Regionalligist FC Homburg auch gegen den KSV Hessen Kassel ohne Punktgewinn. Im heimischen Waldstadion verloren die Grün-Weißen am Samstag mit 1:2.

Nachdem sieben Minuten lang Ruhe vor den beiden Toren herrschte, hatte Patrick Dulleck die erste Chance, scheiterte aber an Gäste-Torwart Nicolas Gröteke. Drei Minuten hatte Lukas Iksal für Kassel die erste Torgelegenheit, fand in FCH-Schlussmann David Salfeld aber seinen Meister. In der 13. Minute war Salfeld dann geschlagen, als Ingmar Merle sah, dass der Torwart zu weit vor seinem Tor stand und der Kasseler mit einem Weitschuss von der Mittellinie aus zum 1:0 einnetzte. Obwohl der FCH mehr vom Spiel hatte, erhöhten die Gäste sechs Minuten später, als Robin Urban einen Pfostenabpraller zum 2:0 einschoss. In der 30. Minute hatte Daniel di Gregorio die größte Chance auf den Anschlusstreffer, kam mit seinem Foulelfmeter aber nicht am stark regierenden Gröteke vorbei. Die Gastgeber drängten weiter auf den Anschluss, der trotz einer Riesenchance von Stefano Maier in der Nachspielzeit bis zur Halbzeitpause aber nicht mehr fallen wollte.