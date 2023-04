Fußball FC Homburg holt Remis in Walldorf und bleibt Vierter

Am 25. Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest ist der FC Homburg beim FC Astoria Walldorf nicht über ein 1:1 (0:0)-Unentschieden hinaus gekommen. Der Ex-Homburger Marcel Carl hatte die Hausherren mit einem Traumtor mit 1:0 (50. Minute) in Führung gebracht. Die Gäste reklamierten vergebens eine vorangegangene Abseitsstellung. Nach einem Foul an Nico Theisinger entschied Schiedsrichterin Fabienne Michel drei Minuten später auf Elfmeter für die Gäste. Marcus Mendler verwandelte diesen sicher zum 1:1-Ausgleich.