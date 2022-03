Fußball-Regionalliga Südwest : FCH mit dem letzten Aufgebot nach Bahlingen

FCH-Trainer Timo Wenzel will trotz großer Personalsorgen in Bahlingen den nächsten Sieg einfahren. Foto: Andreas Schlichter

BAHLINGEN Vor der Partie beim Bahlinger SC an diesem Samstag (14 Uhr) fehlen dem Fußball-Regionalligisten FC Homburg zwölf Spieler.

Mit drei Siegen in Folge, aber auch mit großen Personalsorgen im Gepäck hat Fußball-Regionalligist FC Homburg am Freitag die Reise zum Kaiserstuhl angetreten, wo an diesem Samstag um 14 Uhr beim Bahlinger SC das Duell zweier Tabellennachbarn ansteht. „Wir haben leider zwölf Ausfälle, was verletzte, gesperrte oder kranke Spieler angeht. Es ist unheimlich schwer momentan“, sagt Homburgs Trainer Timo Wenzel, der bei nur zwölf verbliebenen Feldspielern vom Stamm sein letztes Aufgebot ins Rennen schicken muss.