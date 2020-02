Ohne echte Torchance in der ersten Halbzeit erspielte die SV Elversberg am Samstag ein Unentschieden gegen den Bahlinger SC. Foto: Heiko Lehmann

Bahlingen Ohne klare Torchance in der ersten Halbzeit präsentierte sich die SV Elversberg am Samstag vor über 900 Zuschauern im Duell mit Aufsteiger Bahlinger SC. Für mehr als ein Unentschieden reichte das nicht.

Der Stotter-Start der SV Elversberg nach der Winterpause geht weiter. Am Samstag kam die SVE beim Aufsteiger Bahlinger SC nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit genügend Chancen, aus denen man durchaus ein Tor machen darf“, sagte SVE-Trainer Horst Steffen nach dem Spiel.

Vor 986 Zuschauern am Kaiserstuhl spielte die SVE vor der Pause erneut katastrophale Standards und kam zu keiner klaren Torchance. Nach der Pause hatten Chance Simakala, Sinan Tekerci und der für Manuel Feil eingewechselte Benno Mohr die besten Torchancen der SVE, vergaben diese jedoch. Auf der anderen Seite stand die SVE in der Defensive erneut sehr stark und spielte das vierte Mal in Folge zu null. Kaufen kann sich die SVE dafür allerdings nichts. Der 1. FC Saarbrücken ist in der Tabelle auf sechs Punkte weggezogen.