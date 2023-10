Ludwigshafen klarer Favorit in das Spiel „Ein Sieg wäre Balsam für unsere Seelen gewesen.“ – Quierschied verspielt Führung in der Nachspielzeit

An diesem Samstagnachmittag kam das Team von Trainer Thomas Bettinger bei der seit fünf Spielen ungeschlagenen Arminia in Ludwigshafen zu einem 1:1-Unentschieden. Aber! „Das fühlt sich an wie eine Niederlage. Es war eine richtig gute und stabile Leistung von uns, und dann so etwas. Es ist so kurz nach dem Spiel frustrierend, aber wir versuchen das Positive mitzunehmen“, sagte Kai Berrang, der sportliche Leiter der Quierschieder unmittelbar nach dem Spiel.