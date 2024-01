FIFA-Kür Pressestimmen zur Wahl von Lionel Messi zum Weltfußballer

„Aftenposten“: „Eine Behauptung, die nicht besonders kontrovers ist: Lionel Messi gehört nicht mehr zu den zehn besten Fußballspielern der Welt. Erling Braut Haaland aber schon. Haaland ist seit Anfang Dezember verletzt und war am Montagabend nicht bei der Preisverleihung in London. Er muss auf eine neue Chance warten, zum besten Fußballer der Welt gekürt zu werden. Aber das hängt vor allem von einer Sache ab: Er muss bald wieder arbeiten gehen. Und an Dich, Messi: Sorry, aber genau diesen Preis hast du nicht verdient.“