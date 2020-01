Fußball : Podolski gewinnt vor Abschied aus Japan Kaiserpokal

Tokio Lukas Podolski hat in seinem womöglich letzten Spiel für Vissel Kobe den japanischen Kaiserpokal gewonnen. Der Fußball-Weltmeister von 2014 stand beim 2:0 (2:0)-Erfolg gegen Kashima Antlers im neu eröffneten Olympiastadion in Tokio von Beginn an auf dem Feld, kurz vor Schluss wurde er unter tosendem Applaus ausgewechselt.

Die Zukunft des 34-Jährigen nach zweieinhalb Jahren in Japan ist unklar. Sein Vertrag in Kobe endet am 31. Januar. Zuletzt war der Stürmer mit einer Rückkehr zu seinem Herzens-Club 1. FC Köln in Verbindung gebracht worden. Sport-Geschäftsführer Horst Heldt bestätigte: „Ich möchte nur sagen, dass ich mit Lukas im Austausch bin. Alles weitere bespreche ich mit ihm und nicht über die Öffentlichkeit.“