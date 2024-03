EM-Playoffs Plötzlich EM-Kandidat: Luxemburg auf den Spuren von Island

Im Frühjahr 2024 ist die Perspektive eine ganz andere. Zwei Siege trennen das Großherzogtum noch von der erstmaligen EM-Teilnahme. Wird am Donnerstag (18.00 Uhr/DAZN) in Georgien sowie am Dienstag zu Hause gegen Griechenland oder Kasachstan gewonnen, darf das Team von Luc Holtz nach Deutschland reisen - und in der gleichen Vorrundengruppe wie Portugals Superstar Cristiano Ronaldo antreten. Spiele auf ganz großer EM-Bühne in Dortmund und Gelsenkirchen sind so nah wie nie.