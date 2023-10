Conference League Pleite und Trapp-Rot: Eintracht verliert in Saloniki

Vor 28.701 Zuschauern brachte Andrija Zivkovic den Gastgeber in der 28. Minute in Führung, die Omar Marmoush (68.) egalisierte. In der Nachspielzeit traf Konstantinos Koulierakis (90.+2) zum Sieg für die Griechen, die mit sechs Zählern an der Tabellenspitze stehen. Nächster Gegner der Hessen, die zum Auftakt einen 2:1-Sieg gegen den FC Aberdeen gefeiert hatten und in der Gruppe G weiter drei Punkte aufweisen, ist am 26. Oktober der finnische Meister HJK Helsinki.