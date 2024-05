EM-Turnierdirektor äußert sich Philipp Lahm für „Equal Pay“ bei großen Fußball-Turnieren

Für ihn sei bei großen Turnieren ganz klar, dass die Prämien gleich sein müssten, sagte Lahm bei der Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg. „Das ist für mich ganz normal.“ Als Beispiel führte der Weltmeister von 2014 die Leichtathletik an. Dort wäre es unvorstellbar, dass Männer und Frauen für eine Medaille oder den Meistertitel nicht gleich bezahlt würden. Lahm sagte abschließend zu dem Thema in dem Podiumsgespräch: „Bei Turnieren, bei Prämien für mich ganz klar: "Equal Pay".“