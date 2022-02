Deutscher Fußball-Bund : Peters sieht zuweilen „ein Klima der Angst“ beim DFB

Frankfurt/Main In knapp einem Monat wird der neue DFB-Präsident gewählt. Der Ton im Wahlkampf wird rauer. Peter Peters will ein angebliches „Klima der Angst“ im Deutschen Fußball-Bund überwinden.

Knapp vier Wochen vor dem DFB-Bundestag in Bonn hat Peter Peters offen wie selten zuvor über das zerrüttete Verhältnis zu seinem Vizepräsidentenkollegen Rainer Koch gesprochen - und über ein angebliches „Klima der Angst“ in der Führungsebene des Verbandes. „Ich bin mit dem alten DFB unzufrieden. Ich will etwas ändern, sage deutlich: So können wir nicht mehr weitermachen“, sagte Peters, der am 11. März im Bonn gegen Bernd Neuendorf antritt, im Interview der „Frankfurter Rundschau“.