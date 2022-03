Fußball-Legende : Pelé hat Krankenhaus nach Infektion verlassen

São Paulo Die brasilianische Fußball-Legende Pelé (81) hat das Krankenhaus nach einem verlängerten Aufenthalt nach einer Harnwegsinfektion verlassen.

In den vergangenen Tagen hatte er in sozialen Medien auch Bezug auf den Krieg in der Ukraine genommen. „Ich habe immer noch viel Hoffnung und Vertrauen in Gott, aber die Nachricht von einem weiteren Krieg macht mein Herz traurig. Ich sende meine Solidarität an die Menschen in der Ukraine“, hieß es in einer Veröffentlichung auf seinem Instagram-Account. „Ich bin im Gebet und bitte Gott, dass Frieden, Freiheit und Liebe die Oberhand gewinnen.“