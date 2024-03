Fußball „Panama!“: Was Frauen bei Gewalt im Stadion hilft

Für einen Aufreger sorgten Ende Januar Fans von Drittligist Rot-Weiss Essen. Im Spiel gegen Preußen Münster zeigten sie ein Plakat mit einer Karikatur einer Kriegerfigur, die einen erigierten Penis in der Hand hält. Daneben stand: „Ist Luisa hier?“ „Luisa ist hier“ ist in Münster, im Münsteraner Preußenstadion und anderen Orten ein Hilfsangebot für Frauen in unangenehmen Situation. „Ist Luisa hier?“ dient als Code. So müssen sich Frauen nicht groß erklären, wenn sie sich an das Sicherheitspersonal wenden.