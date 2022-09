2. Liga : Paderborn zurück an der Spitze - Fürth weiter ohne Sieg

Paderborn zurück an der Spitze - Fürth weiter ohne Sieg

Fürth Ein Heim-Spektakel liefert der SC Paderborn diesmal nicht. Doch gegen Magdeburg gelingt die Rückkehr an die Tabellenspitze. Dagegen muss der Bundesliga-Absteiger Fürth weiter auf einen Sieg warten.

Der SC Paderborn wird mehr und mehr zu einem der Aufstiegsfavoriten in der 2. Fußball-Bundesliga.

Mit dem 1:0 (0:0) über den 1. FC Magdeburg eroberte die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok die am Vortag an Heidenheim verlorene Tabellenführung zurück. Vor 11.213 Zuschauern in der Home Deluxe Arena sorgte Marvin Pieringer (79.) für den verdienten Sieg der Ostwestfalen. Begünstigt wurde der vierte Erfolg im vierten Heimspiel durch die Gelb-Rote Karte für den Magdeburger Abwehrspieler Jamie Lawrence (40.). „Konzentriert, sachlich aber schon mit einer gewissen Power nach vorne“, kommentierte Coach Kwasniok den Erfolg seines Teams bei Sky.