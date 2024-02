Trainer-Ikone Otto Rehhagel erhält in Athen Auszeichnung für Lebenswerk

Mit dem Sieg bei der Fußball-EM 2004 löste er in Griechenland einen Freudentaumel aus - und dafür lieben sie Otto Rehhagel (85) bis heute: Der ehemalige Fußballspieler und -Trainer ist in Athen für sein Lebenswerk ausgezeichnet und in die Hall of Fame des griechischen Sportportals „gazzetta.gr“ aufgenommen worden.