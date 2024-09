Nations League Oranje vor Deutschland: Unruhe trotz sportlicher Erfolge

Eigentlich könnte im Oranje-Lager beste Stimmung herrschen. Bei der Fußball-EM in Deutschland schaffte es die Elftal bis ins Halbfinale, wo gegen England unglücklich das Aus kam. Und auch der Start in die neue Runde der Nations League glückte mit einem erfrischenden 5:2 gegen Bosnien-Herzegowina. „Das sah sehr gut, sehr lebendig aus“, sagte Bondscoach Ronald Koeman vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Deutschland in Amsterdam am Dienstag (20.45 Uhr/RTL).