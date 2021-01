Sommerspiele in Tokio : Olympia ohne Müller - Kruse und Hummels können hoffen

München Mats Hummels führte schon ein Gespräch über Olympia, auch Max Kruse darf auf Tokio hoffen. Dagegen hat sich das Sommerspiel-Thema für Thomas Müller erledigt. Dem FC Bayern könnte das helfen. Möglicherweise eröffnet sich noch eine ganz andere Chance.

Über das spannende Olympia-Thema hatten die von Bundestrainer Joachim Löw schon lange nicht mehr berücksichtigten DFB-Kicker Müller (31), Kruse (32), Hummels (32) und der Gladbacher Christoph Kramer (29) in der Audio-App Clubhouse geplaudert. Am Tag darauf verriet BVB-Sportchef Michael Zorc von einem Gespräch zwischen Verein und Kuntz.

Müller hatte sein 100. und bisher letztes Länderspiel am 19. November 2018 als Einwechselspieler beim 2:2 in der Nations League gegen die Niederlande bestritten. Damals kam auch Hummels letztmals zum Einsatz. Einige Monate später waren die beiden wie der Münchner Jérôme Boateng von Löw aussortiert worden. Seitdem wird fast fortwährend über ein Comeback debattiert. Der Bundestrainer hatte Ende vergangenen Jahres erklärt, dass sich diese Frage derzeit nicht stelle. Doch wie es dann bei der Nominierung für das Turnier vom 11. Juni bis 11. Juli aussieht, bleibt abzuwarten.

Löw und Kuntz gehen seit der vergangenen Woche wieder auf Bundesliga-Tour. Man wolle wieder „die persönlichen Eindrücke in unsere Studien einfließen lassen“, sagte Löw, der mit dem Topspiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund (4:2) startete. Hummels konnte Löw da schon beobachten. Für die Nationalmannschaft steht Ende März ein Dreierpack in der WM-Qualifikation an. Auf die Kuntz-Auswahl wartet die EM-Endrunde in Ungarn und Slowenien. Teil eins wird vom 24. bis 31. März gespielt, die Finalrunde findet vom 31. Mai bis 6. Juni statt.

Fünf Jahre nach Olympia-Silber für die Auswahl von Trainer Horst Hrubesch, als Lars und Sven Bender sowie Nils Petersen die drei Team-Routiniers waren, strebt die deutsche Olympia-Mannschaft auch bei den vom 23. Juli bis 8. August geplanten Sommerspielen in Tokio eine Topplatzierung an - allerdings in jedem Fall ohne Müller. Für den FC Bayern erleichtert das aber etwas die Planungen für den Start der nächsten Saison. Denn kurz nach dem Turnier in Tokio beginnt am 13. August bereits die neue Bundesliga-Spielzeit.