Fußball Oberliga RPS Süd : Diefflen lässt sich zuhause überrumpeln

Fußball-Ballett: Fuß an Fuß spitzeln Mario Forster von den Gästen aus Morlautern und Patrick Bus vom FV Diefflen (rechts) nach dem Spielgerät. Foto: Oliver Altmaier

Späte 0:2-Heimniederlage trotz vieler Chancen gegen Morlautern. Wiesbach siegt 2:1 beim Spitzenreiter der Oberliga RPS Süd.

FV Diefflen – SV Morlautern 0:2 (0:0). In den ersten 45 Minuten passierte nicht viel. Nur eine Chance in der siebten Minute durch Chris Haase, der beim Schuss aber in Rücklage geriet, war zu notieren. Allerdings ließ die bis dahin gut stehende Abwehr des FVD keinen Abschluss des Gegners zu. Nach der Pause machte Diefflen Druck, kam zu guten Chancen. So traf der zur Pause eingewechselte Shakil Diallo den Pfosten. Wenig später wurde Fabian Poß gefoult, der folgende Freistoß von Poß ging vorbei. Eine Ballstafette von Feka über Poß auf Haase wurde auf der Linie geklärt, ehe Feka den Pfosten traf. Nach einem Dieffler Ballverlust am eigenen Sechzehner wird der erste Torschuss der Gäste abgewehrt, den zweiten Ball drückt Yvan Kenmo über die Linie (75.). Damit nicht genug: In der Nachspielzeit besiegelt Mario Forster mit dem 0:2 Diefflens Heimpleite.

FV Diefflen: Teixeira Da Costa - Hessedenz, Götzinger, Bus (76. Baier), Scheffer (76. Fritsch), Guss, Kolodziej (46. Diallo), Mielczarek, Feka, Poß, Haase. Trainer: Thomas Hofer.

Tore: 0:1 Yvan Leprince Kenmo (75.), 0:2 Mario Forster (90.). Zuschauer: 120. SR: Oliver Sons (SV Spellen).

FK Pirmasens – FC Hertha Wiesbach 1:2 (0:1). Wiesbach meldete sich durch den Erfolg beim Spitzenreiter im Kampf um einen Aufstiegsrunden-Platz zurück. Zunächst hatte Pirmasens vor 330 Zuschauern in der fünften Minute eine Großchance. Hertha-Torwart David Schwingel lenkte einen Schuss von Dennis Krob an den Pfosten. Danach verteidigte Wiesbach gut und ließ nicht viel zu. Drei Minuten vor der Pause brachte Merouane Taghzoute die Gäste mit einem 25-Meter-Schuss unter die Latte in Führung. In der 62. Minute köpfte Sören Maas eine Hereingabe von Kai Paller zum 2:0 für die Hertha ins Netz. Eine Viertelstunde später verkürzte Yannick Griess, der ebenfalls per Kopf traf, für den Spitzenreiter. Überschattet wurde die Freude über den Sieg von einer Verletzung von Nico Wiltz. Der Torjäger zog sich bei einem Zusammenprall nach einer halben Stunde einen Jochbeinbruch zu.

FC Hertha Wiesbach: Schwingel - Klein, Ernst, Blaß, Simon, Bidot, Wiltz (30. Paller), Marchetti, Piontek, Taghzoute (72. Staroscik), Maas (81. Yilmaz). Trainer: Michael Petry.

Tore: 0:1 Merouane Taghzoute (42.), 0:2 Sören Maas (59.), 1:2 Yannick Grieß (77.). Zuschauer: 330. Schiedsrichter: Arianit Besiri.

1. FC Kaiserslautern II – SV Elversberg II 3:0 (1:0). Lautern II übernahm von Beginn an die Spielkontrolle, trotzdem hatte Elversberg II beim Stand von 0:0 eine Großchance zur Führung. Doch Anton Ziegler scheiterte frei vor dem Tor an FCK-Schlussmann Julian Krahl. In der 16. Minute bediente auf der Gegenseite Phinees Bonianga seinen Mitspieler Mike Scharwarth, der mit einem Distanzschuss das 1:0 für die Hausherren erzielte. Nach 13 Minuten im zweiten Durchgang erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Im Anschluss an eine Kombination über mehrere Stationen landete der Ball bei Scharwath. Diese legte die Kugel in den Lauf von Angelos Stavridis, der den Ball im langen Eck versenkte. Eine Viertelstunde danach hebelte Aaron Basenach mit einem Steilpass die SVE-Defensive aus. Das Leder kam zu Jean-René Aghajanyan, der zum 3:0-Endstand einschoss.

SV Elversberg II: Zahler - Weis, Dorst, Bayer, Efambe, Pfeffler (63. Keuper), Pantschenko, Ampadu Wiafe (20. Rheinheimer), Ziegler, El Foukhari, Brauer (67. Heintz). Trainer: Daniel Demmerle.

Tore: 1:0 Mike Scharwath (17.), 2:0 Angelos Stavridis (58.), 3:0 Jean-René Aghajanyan (72.). Zuschauer: 105. Schiedsrichter: Marvin Engelbertz .

TuS Mechtersheim – FSV Jägersburg 3:1 (2:1). „Uns fehlt momentan einfach etwas das nötige Glück. Außerdem gelingt es uns nicht, in den entscheidenden Situationen das Spiel an uns zu reißen. Jetzt stehst du wieder einmal mit leeren Händen da, obwohl ein Unentschieden absolut in Ordnung gewesen wäre“, haderte der Jägersburger Trainer Christian Frank mit der siebten Niederlage im elften Saisonspiel für seine Mannschaft. Im Anschluss an einen Freistoß hatte Edonart Leposhtaku die Mechtersheimer per Kopf in Führung gebracht (10.). Mit einem sehenswerten Distanzschuss gelang Moritz Doll der Ausgleich (21.). Doch dann erreichte TuS-Akteur Nico Schubert ein Zuspiel durch die Abwehr hindurch und er traf mit dem Pausenpfiff zum 2:1. Die Entscheidung fiel dann nach dem Seitenwechsel erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch das 3:1 von Albert Jungblut.

FSV Jägersburg: Vogel - Doll, Fricker (46. Frank), Schreiber, Ehrmann (76. Schäfer) (86. M. Manderscheid), Dahl, Floegel, Schneider, Reiplinger, Koblenz, Klotsch. Trainer: Christian Frank.

Tore: 1:0 Edonart Leposhtaku (11.), 1:1 Moritz Doll (22.), 2:1 Nico Schubert (45.), 3:1 Albert Jungblut (90.). Zuschauer: 153. Schiedsrichter: Maximilian Fohr.

SV Auersmacher – FV Dudenhofen 2:0 (0:0). „Es war ein hoch verdienter Sieg für meine Mannschaft. In den Anfangsminuten und gegen Schluss war Dudenhofen leicht besser, doch über 70 Minuten ging das Spiel an uns“, meinte SVA-Coach Jan Berger. Damit nahm sein Team Revanche für die 0:3-Hinspiel-Niederlage, bei der sich der SVA verschaukelt gefühlt hatte. Nach torloser erster Hälfte war es Jan-Luca Rebmann, der die Grün-Weißen in Führung schoss (53.). Das gab Sicherheit, Auersmacher spielte nun überlegen. Nach etwas mehr als einer Stunde war es Maximilian Escher, der das 2:0 nachlegte. Als Marius Schley in der 80. Minute gelb-rot sah, probierte es der Gast vom Rhein nochmal. Doch Torhüter Max Schreiber war ein guter Rückhalt und hielt die Null für Auersmacher, die weiter Platz fünf belegen, der zur Aufstiegsrunde berechtigt.