Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar SV Auersmacher gewinnt zum Abschluss und sieht schon wieder Rot

Der SV Auersmacher ist nach den Profi-Clubs SV Elversberg, 1. FC Saarbrücken und FC Homburg die aktuell viertbeste saarländische Fußballmannschaft. Mit 61 Punkten und dem siebten Platz in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gelang den Grün-Weißen von der Oberen Saar in dieser Saison sogar ein Rekordergebnis. Dennoch herrschte am Mittwochabend in Karbach große Erleichterung beim SV Auersmacher.