2. Liga : Nürnberg verspielt gegen St. Pauli zwei Mal die Führung

Hamburg Gegen den 1. FC Nürnberg spielt der FC St. Pauli gerne. Kein Spiel seit 2016 hat der Kiezclub gegen den „Club“ verloren. Die Serie hält auch am Montagabend bei einem sehenswerten 2:2 am Millerntor.

Mit seinem sehenswerten Schuss in der 78. Minute bewahrte der Abwehrspieler den Kiezclub beim 2:2 (1:1) vor der ersten Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den „Club“ seit 2016 und vor seiner ersten Heimpleite in der 2. Fußball-Bundesliga in diesem Jahr.