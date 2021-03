WM-Qualifikation : Norwegen verschärft Katar-Protest - Keine FIFA-Strafe

Die Spieler aus Norwegen (in der Mitte Erling Haaland) tragen vor dem ersten Quali-Spiel Shirts mit dem Text „Respect - On and off the pitch“. Foto: Javier Fergo/AP/dpa

Gibraltar Mit T-Shirts wiesen die Spieler der norwegischen Nationalmannschaft auf die Menschenrechtslage im WM-Gastgeberland Katar hin. Der Protest findet nicht überall Anklang - soll aber weitergehen.

Spieler und Trainer hatten vor dem ersten Qualifikationsspiel zur WM 2022 am Mittwochabend T-Shirts mit der Aufschrift „Respect - On and off the pitch“ (Respekt - auf und neben dem Platz) getragen und bei der Hymne ähnliche Shirts mit dem Schriftzug „Human rights - On and off the pitch“ (Menschenrechte - auf und neben dem Platz) an. Solbakken schloss nicht aus, den Protest beim Spiel am Samstag gegen die Türkei fortzusetzen.