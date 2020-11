EX-DFB-Präsident : Niersbach: „Im Kern habe ich mir nichts vorzuwerfen“

Berlin Auch fünf Jahre nach Bekanntwerden der Vorwürfe belastet die WM-Affäre 2006 den Deutschen Fußball-Bund schwer - und dessen früheren Präsidenten Wolfgang Niersbach. Dieser hofft auf die baldige Klärung.

Ein Prozess in der Schweiz gegen Niersbach und weitere frühere DFB-Funktionäre war in diesem Jahr wegen der eingetretenen Verjährung nicht weitergeführt worden. Anhängig ist in Deutschland noch eine Klage der Frankfurter Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht wegen Steuerhinterziehung. Ob und wann eine Hauptverhandlung stattfindet, ist offen. Erstinstanzlich hatte das Landgericht die Verfahrenseröffnung bereits 2018 abgelehnt, ehe das Oberlandesgericht die Entscheidung kassierte und an die Kammer zurückverwies.