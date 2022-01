FIFA-Auszeichnung : Neuer und Berger Finalisten bei Welttorhüter-Wahl

Zürich Manuel Neuer vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München und Ann-Katrin Berger vom Champions-League-Sieger FC Chelsea Women können sich Hoffnungen auf die Wahl zum Welttorhüter bzw. zur Welttorhüterin machen.

An diesem Donnerstag will die FIFA die Finalisten für die Wahl zum Welttrainer bzw. zur Welttrainerin und am Freitag die Top drei für die Auszeichnung zum Weltfußballer bzw. zur Weltfußballerin bekanntgeben. Die Ehrung in allen Kategorien findet im Rahmen einer Fernsehshow am 17. Januar in Zürich statt.