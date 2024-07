Neue Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Anzeigen-Flut gegen Funktionäre bei Saar-Fußballverband reißt nicht ab

Was geht da vor sich? Wie aufgeheizt ist die Stimmung beim Saarländischen Fußballverband (SFV)? Zumindest lassen juristisch ausgefochtene Streitigkeiten den Schluss zu, dass es dort alles andere als harmonisch zugeht. Nach Ermittlungen und Rücktritten sowohl im Umfeld der Verbandsspitze als auch bei Schiedsrichtern auf Kreisebene muss sich nun die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken mit neuerlichen Verfahren befassen. Und die darin formulierten Vorwürfe haben es in sich.