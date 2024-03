Nationalmannschaft Zwei DFB-Siege und viele Gewinner: „Spaß von A bis Z“

Julian Nagelsmann sprach aus, was alle im DFB-Tross dachten. „Das tut gut!“ Nach Jahren der Tristesse mit drei Turnier-Flops am Stück hat der Bundestrainer mit einem radikal erneuerten Kader und zwei Testspielsiegen zum Start ins EM-Jahr gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) bei den deutschen Fußballfans große Vorfreude auf das Heimturnier vom 14. Juni bis 14. Juli entfacht. „Die zehn Tage haben sehr viel Spaß gemacht von A bis Z“, resümierte Nagelsmann am Dienstagabend in Frankfurt.