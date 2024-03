Ausrüsterwechsel beim DFB Zwanziger zur Debatte um Nike-Vertrag: „Heuchelei“ dabei

Schon während seiner Präsidentschaft beim DFB - von 2006 bis 2012 - habe Nike fünfmal so viel Geld geboten wie Adidas, so der 78 Jahre alte Jurist in dem Interview. „Wir sagten zu, obwohl wir mit Nike immer noch deutlich mehr erzielt hätten. Adidas war beim DFB damals schwer zu hinterfragen.“ Frühere Nationalspieler, die auf der Lohnliste von Adidas stünden, hätten damals für das deutsche Unternehmen geworben. „Bei der Diskussion über den Wert der Tradition war schon immer Heuchelei im Spiel“, sagte Zwanziger.