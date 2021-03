Nationalmannschaft : Younes fordert mehr Geduld für dribbelnde Spieler

Frankfurt/Main Amin Younes hat nach seiner Nominierung für die Fußball-Nationalmannschaft mehr Vertrauen in dribbelstarke Spielertypen wie ihn selbst angemahnt.

In Deutschland fördere man zu oft dieselben Spielertypen, kritisierte Younes. „Taktisch gut, sauber beim Passspiel von A nach B. Aber: Wer dreht auf, wer geht am Gegner vorbei, wer macht ungewöhnliche Dinge? Das entwickelt sich nur, wenn du es auch zulässt.“ Dass er selbst in der Öffentlichkeit oft auf seine Dribblings reduziert werde, störe ihn aber. „Ich weiß, das ich diese Stärke habe. Aber ich will mich darüber nicht definieren.“

Der ehemalige Torjäger Bobic will die Eintracht trotz seines Vertrags bis 2023 in diesem Sommer verlassen und war dafür zuletzt kritisiert worden. „Wer ihn nicht tagtäglich hier erlebt, sollte sich nicht kritisch über ihn äußern“, forderte Younes, der im vergangenen Herbst auf Leihbasis vom SSC Neapel an den Main wechselte. Auch von Trainer Adi Hütter sei er „ein Riesenfan“, bekundete Younes. „Er will schnellen, offensiven, trickreichen, aggressiven Fußball. Da gehe ich nach dem Training nach Hause und sage: Yes, that’s it.“