Nationalmannschaft Xhaka prophezeit „ganz anderes“ EM-Gesicht Deutschlands

Den Glauben an die deutsche Nationalmannschaft verbindet Xhaka insbesondere auch mit den Fähigkeiten seines Clubkollegen Florian Wirtz. „Genießt diesen Jungen, so lange er Fußball spielt. Wow! Özil war schon ein Wow-Mitspieler für mich, aber Florian ist noch einmal ein ganz anderes Kaliber. Von ihm werden wir in den nächsten Jahren in den höchsten Tönen schwärmen“, befand Xhaka.