Nationalmannschaft Wohin mit Kimmich? Goretzka lobt den Konkurrenten

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich unmittelbar vor den Testspielen am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Berlin gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich noch nicht zu seinen Plänen mit Kimmich geäußert. Während der USA-Reise im Oktober hatte er sich nicht an der Debatte beteiligt. „Wenn Josh besser ist als andere, ist er gesetzt“, sagte er.