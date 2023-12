DFB-Nachwuchs WM-Wintermärchen der U17 vor goldenem Moment

Davon können Brunner, Darvich & Co. aktuell nur träumen. „Der Weg bis in die A-Nationalmannschaft ist sehr weit. Der nächste Schritt steht in den Vereinen an. Wenn in der Bundesliga oder 2. Bundesliga gute Leistungen gezeigt werden, kann man langsam über eine internationale Karriere nachdenken“, sagte Wück auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.