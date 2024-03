Ex-Nationalspieler WM-Held Schnellinger über DFB: „Die haben mich vergessen“

Immer noch lebt der gebürtige Rheinländer in der Nähe von Mailand. Am Ostersonntag feiert er dort seinen 85. Geburtstag: mit Frau, drei Töchtern, italienischen Schwiegersöhnen und vier Enkeln. „Mir kommt es immer so vor, als ob ich in Deutschland Ausländer bin - und in Italien auch“, sagt er.