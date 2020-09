Nationalmannschaft : WM-Fossil Kroos will die noch fehlende Trophäe

Stuttgart Toni Kroos hat praktisch alles erreicht. Nur ein EM-Triumph fehlt in seiner Fußballer-Vita. Entsprechend ernsthaft geht der Real-Profi den wohl letzten Anlauf mit der Nationalmannschaft an. Er verzichtet auf Privilegien. Das passt zu einem nicht erwarteten Image-Wandel.

Ulkig ist es nun durchaus, wenn beide über die möglicherweise ostdeutsche Herkunft des Wortes Abendbrot sprechen. Es darf auch mal belanglos sein. Auch Toni Kroos bekommt sein Fett weg. „Wie ein drolliger Cousin beim Familienfest ist Toni da einfach aufgetaucht - und geht jetzt nicht wieder weg“, heißt es in der Ankündigung der neuesten Hörspiel-Ausgabe vor dem Länderspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Spanien. „Ja, ich wurde nominiert“, verkündet Toni Kroos mit süffisantem Unterton.

Natürlich wurde er nominiert. Und da Manuel Neuer eine Pause bekommt, ist er in Stuttgart auch Kapitän. Unter Bundestrainer Joachim Löw hat der gebürtige Greifswalder bei der Fußball-Nationalmannschaft einen Sonderstatus. Nach dem WM-Debakel 2018 konnte er sich sogar aussuchen, ob er zu Länderspielen kommen wollte oder nicht. „Mit seiner Erfahrung, Klasse und Persönlichkeit ist er natürlich ein Schlüsselspieler, dem in unseren weiteren Planungen eine ganz wichtige Rolle zukommt - auf und neben dem Platz“, hatte Löw damals gesagt und Kroos die Ruhepausen zugestanden.

Ein Jahr später sagte Kroos, dass er „konstant und gut dabei sein will und muss, wenn wir Richtung EM gucken“. Mittlerweile ist er also immer dabei, wenn es die Fitness zulässt. Und die Motivation ist einleuchtend. Er will es nochmal wissen. Und er will nach dem WM-Pokal, vier Champions-League-Siegen und diversen Meisterschaften in Deutschland und Spanien den einen ihm noch fehlenden Titel: Den EM-Sieg. 2021 ist dafür wohl die letzte Chance.