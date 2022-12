Nationalmannschaft : WM, Bierhoff und Co.: DFB-Chef Neuendorf zieht Bilanz

WM, Bierhoff und Co.: DFB-Chef Neuendorf zieht Bilanz

Frankfurt/Main Wer folgt auf Oliver Bierhoff? Diese Frage wird DFB-Chef Neuendorf bei seinem ersten Auftritt nach der Katar-Rückkehr kaum beantworten. Aber ein Konzept für den Neustart zur Heim-EM ist jetzt fällig.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf will „seine Bilanz für das Jahr 2022 ziehen“. Mit diesem ziemlich unverfänglich klingenden Satz lädt der Deutsche Fußball-Bund zu einer Pressekonferenz mit dem Verbandschef ein.

Angesichts der aktuellen Lage nach dem WM-Scheitern der Fußball-Nationalmannschaft und der Trennung von Direktor Oliver Bierhoff hat der Termin im DFB-Campus in Frankfurt am Dienstag (12.00 Uhr) allerdings eine richtungsweisende Bedeutung. Es sind die ersten öffentlichen Worte des DFB-Präsidenten nach der viel zu frühen Rückkehr aus Katar vor elf Tagen. Eine Strategie für die Heim-EM 2024 muss her.